publié le 19/06/2018 à 18:05

Mardi 19 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui sera au Point-Virgule à partir du 22 juin et à l’Olympia pour une soirée exceptionnelle le 27 juin prochain : Mustapha El Atrassi.

Une Grosse Tête qui pourrait cumuler des miles sur les questions parce qu’elle part souvent très loin de la bonne réponse : Caroline Diament.

Une Grosse Tête que les auditeurs adorent parce qu’elle leur fait rarement perdre 300 euros : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui vous trouve plus facilement un appartement qu’une bonne réponse : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête avec qui on a l’impression de passer le bac philo toute l’année : François Rollin.



Une Grosse Tête qui fête son anniversaire aujourd’hui mais qui reste un éternel enfant du rock : Philippe Manœuvre.

Les Grosses Têtes du mardi 19 juin Crédit : Kervin Portelli

