publié le 21/06/2018 à 18:05

Jeudi 21 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL. Une émission plus courte que d'habitude en raison du match de Coupe du monde entre la France et le Pérou diffusé sur l'antenne de RTL dans l'émission Le Club RTL Mondial 2018.





Une Grosse Tête dont on peut dire que quand elle parle football ce n’est pas le Pérou : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui est le diable rouge de la bande dessiné : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qui est le consultant bonne réponse de l’émission : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui est le consultant accent du monde de l’émission : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui est le consultant histoire drôle de l’émission : Jean-Marie Bigard.



Une Grosse Tête meilleur de la tête sur les corners que sur les questions : Pierre Bouby.

Les Grosses Têtes du jeudi 21 juin Crédit : Kervin Portelli

