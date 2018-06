publié le 20/06/2018 à 18:05

Mercredi 20 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qui anime La Maison des Maternelles et qui vient de temps en temps dans notre cour de récréation : Agathe Lecaron.

Une Grosse Tête exceptionnelle qui a grandi entre Asterix et Lucky Luke, qui ne sera donc pas choqué par les gauloiseries et qui dégainera plus vite que son ombre sur les questions : Anne Goscinny.

Une Grosse Tête qui rappelle un des deux gaulois à Anne Goscinny et ce n’est pas Astérix : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui est notre druide à nous et qu’on pourrait appeler TOUSSEXPLIX : François Rollin.



Une Grosse Tête qui est comme les coupes du monde de foot, il trouve une bonne réponse tous les 4 ans : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui fête son anniversaire aujourd’hui… mais même si on lui demande son âge, elle ne donnera pas la bonne réponse : Caroline Diament.

Les Grosses Têtes du mercredi 20 juin Crédit : RTL

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !