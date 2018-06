publié le 18/06/2018 à 18:03

Lundi 18 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qu'aurait réussi à séduire Nietzsche, Kant et Socrate à défaut de les comprendre.

… Valérie Mairesse

Une Grosse Tête qui n’a peut-être pas écrit « les méditations métaphysiques » mais qui tire 100 fois mieux les coups francs que Descartes.

… Pierre Bouby

Une Grosse Tête dont on peut citer le Chat au bac Philo comme par exemple : « Dieu a tout créé. Dieu a créé le racisme. Mais Dieu a aussi créé l'antiracisme. Avec tout le respect que je lui dois, Dieu est un sacré fouteur de merde. ».

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête que les lycéens auraient aimé amener avec eux ce matin à l’épreuve de philo, puisqu’il peut répondre à tout.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui peut vous citer les philosophes allemands, Grecs ou Romains dans leur langue originale.

…Eric Laugérias



Une Grosse Tête qu’il vaut mieux éviter de citer au bac philo sauf à vouloir décrocher la mention « dans le cul ».

… Jean-Marie Bigard



Jean-Marie Bigard, sur la scène du Grand Studio Humour diffusé le 6 mai 2017 Crédit : Lewis Joly Sipa Press

