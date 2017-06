publié le 05/06/2017 à 13:38

Semaine à vocation caritative pour Les 12 Coups de midi. Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin, de nombreuses célébrités vont participer au jeu télévisé de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann. Les gains collectés par ces personnalités seront immédiatement reversés à l'association ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies.



Harry Roselmack, Elsa Fayer, Titoff, Julien Arnaud, Sandrine Quétier, Audrey Crespo-Mara ou encore Marie-Ange Nardi sont parmi les vedettes invitées à jouer au profit de l'association. Pour la première fois, les téléspectateurs pourront également faire un don.

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques orphelines et rares qui détruisent le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) aussi bien sur les enfants que les adultes. En France, les leucodystrophies touchent 160 nouveaux-nés par an.