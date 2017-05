publié le 24/05/2017 à 13:31

La compétition était rude. Pour cette grande finale de la première édition du Meilleur Pâtissier - les professionnels, diffusée sur M6 le mardi 23 mai, trois brigades étaient encore dans la course : les équipes Lamagnère, Thierry Court et Palais de la Major. Elles s'affrontaient pour décrocher le prestigieux titre ainsi que l'édition de leur propre livre de recettes. Après quatre semaines de confrontations, nous connaissons enfin les noms des grands vainqueurs.





C'est la brigade de Thierry Court, 39 ans, qui a réussi à se démarquer et qui a finalement remporté ce premier concours. Maître-artisan pâtissier chocolatier, il a ouvert sa première boutique à Grenoble, il y a 14 ans. Son crédo ? "Créateur de petits bonheurs". Pour ce concours, il était accompagné de ses amis Martial Lecoutre et Franck Jouvenal, tous deux de l'Isère. Les trois pâtissiers se sont livré à une compétition acharnée et gourmande.

Dès les premières épreuves, l'équipe s'est surpassée. Après avoir proposé six couronnes esthétiquement parfaites, ils ont étonné le jury avec leur spectaculaire tableau culinaire en forme de soleil. C'est finalement leur sculpture en chocolat, la spécialité du pâtissier, représentant un jardin digne des films de Tim Burton, qui a séduit les papilles du jury et leur a permis de remporter le concours du Meilleur Pâtissier. On en avait l'eau à la bouche.