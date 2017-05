publié le 02/05/2017 à 13:34

Le Meilleur Pâtissier change de recette. L'émission la plus gourmande de M6 revient ce mardi 2 mai dans une nouvelle version inédite, celle des professionnels. Oubliés les amateurs autodidactes, place aux professionnels de très haut niveau. Au nombre de 36, ils vont s'affronter pendant plusieurs semaines pour le titre tant convoité de Meilleur Pâtissier.



Cette année, les pâtissiers vont devoir faire preuve d'esprit d'équipe puisqu'ils travailleront en brigade de trois tout au long de la compétition. Quatre équipes s'affronteront chaque semaine autour de deux épreuves, une technique et l'autre plus créative. Pour la première, ils devront produire cent exemplaires de deux classiques de la pâtisserie. Pour la deuxième, ils auront un thème donné, autour duquel ils devront créer des structures géantes et inédites. De quoi se régaler les pupilles.