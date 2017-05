publié le 24/05/2017 à 09:27

Carton plein pour L'Arme Fatale. Depuis son lancement, la série de TF1 réalise de belles audiences et a conquis un public fidèle. Plus de 5,3 millions de téléspectateurs se sont réunis derrière leur écran pour découvrir les nouvelles aventures de Murtaugh et Riggs. La chaîne enregistre ainsi une part d'audience de 22,7% et a creusé l'écart avec Tout le monde joue avec le code de la route.



Le nouveau jeu de France 2 a réuni 2,8 millions de curieux, pour une part d'audience de 12,9%. Non loin derrière, la finale du Meilleur Pâtissier - Les Professionnels a passionné les fidèles de l'émission culinaire, curieux de savoir quelle brigade allait remporter le concours. Ils étaient 2,5 millions d'amateurs de pâtisseries devant ce programme. Ce joli score permet à M6 d'enregistrer une part d'audience de 12,9%.

À la quatrième place du match des audiences, on retrouve la série de France 3, La Vie devant Elles. Comme les autres semaines, elle a réuni les inconditionnels de l'émission : ils étaient 1,5 million à suivre les aventures d'Alma, Solana et Caroline, pour une part d'audience de 6,4%. France 5 se positionne juste derrière avec son documentaire Manger sain : info ou intox. Plus d'1 million de personnes ont suivi ce programme, ce qui a permis à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 4,4%.