Le journal de 7h - "Koh-Lanta" : TF1 pourrait perdre près de 20 millions d'euros

publié le 12/05/2018 à 07:22

Coup dur pour TF1. La chaîne publique pourrait perdre près de 20 millions d'euros à cause de l'annulation de la 19e saison sur fond de soupçons d'agression sexuelle présumée durant le tournage. Dans un premier temps, le producteur Adventure Line Productions (ALP) s'était contenté d'indiquer qu'"un événement extérieur au jeu" s'était produit entre deux des concurrents de cette nouvelle édition, filmée aux îles Fidji, ce qui l'avait contraint à annuler le tournage. Une information que TF1 avait confirmée, sans donner plus de précisions sur la nature de cet incident.



Mais face aux "informations très diverses et parfois fausses" qui ont suivi l'annonce de cette annulation brutale, ALP a publié une mise au point dans l'après-midi pour clarifier la situation. "Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle", a précisé Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'ALP, ajoutant que "ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné". La chaîne CNews avait rapporté dès vendredi matin que l'annulation du tournage était liée à une "tentative d'agression sexuelle".

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Naomi Musenga : la famille de la jeune femme de 22 ans, décédée fin décembre après avoir été raillée par une opératrice téléphonique du Samu, a déposé plainte vendredi 11 mai contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), a-t-on appris auprès de ses avocats.

- Nanterre : une centaine de personnes opposées à la réforme de l'université ont empêché vendredi 11 mai des étudiants de Nanterre de passer leurs partiels qui avaient été délocalisés à Arcueil en raison de la paralysie de leur faculté, suscitant l'indignation du gouvernement.



- Sept enfants âgés d'un an et demi à trois ans ont été infectés par la bactérie Escherichia coli après avoir consommé du reblochon acheté dans des supermarchés Leclerc, qui en ont annoncé le rappel, indiquent vendredi les ministères de la Santé et de l'Agriculture.



- Corée du Nord : les États-Unis se sont montrés prêts vendredi 11 mai à offrir à la Corée du Nord une aide économique et des "garanties" si elle s'engageait dans une "dénucléarisation rapide" et "complète" lors du sommet historique du 12 juin.



- Football : Marseille a mal préparé sa finale européenne de mercredi en dilapidant un avantage de 2 buts à Guingamp (3-3), lors de la 37e journée de Ligue 1, vendredi ; un nul qui réduit ses chances dans la course à la Ligue des champions.