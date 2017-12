publié le 07/12/2017 à 07:25

Un peu plus de 24 heures après l'annonce du décès de Johnny Hallyday, l'émotion est encore immense parmi ses fans et à travers le pays. La notoriété de la star dépassait les frontières. Bono, le chanteur et leader de U2, a ainsi tenu à lui rendre hommage sur RTL2 : "Je me rappelle de ce moment spécial où j'ai rencontré Johnny. Voici l'homme qui a chanté 'Allez les Bleus !' Et je lui ai dit : 'Mais tu es la France, tu es les Bleus !' Le cœur de la France est brisé".



Françoise Hardy, autre icône de la période yéyé, s'est confiée sur RTL après la disparition de son compagnon de route. La chanteuse se souvient avoir regardé avec émotion le dernier concert de Johnny Hallyday avec les Vieilles canailles, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. "Quand je l'ai vu faire monter ses deux petites filles sur la scène, je me suis dit qu'il savait que c'était peut-être la dernière fois. Il était heureux. Il était magique sur scène, c'était beau, élégant", insiste Françoise Hardy.

- JOHNNY HALLYDAY - Un hommage national est envisagé ce samedi 9 décembre à Paris. Le cercueil du chanteur pourrait descendre les Champs-Élysées, pour rejoindre la place de la Concorde, avant une cérémonie à l'église de La Madeleine.



- JOHNNY HALLYDAY - Fabrice Luchini, comme d'autres personnalités, a rendu un hommage à sa manière au rocker : "Il y a 20 ans, Vincent Lindon m'avait dit que le jour où Johnny mourra, il y aurait un deuil national. On n'arrive pas à se dire qu'il n'est pas là, on se disait qu'il était immortel".



- JOHNNY HALLYDAY - Johnny Mirador est l'un des sosies officiels de la star. "Dieu est parti. J'y pense tous les jours parce que je travaille mes textes, je fais une centaine de dates par an, je suis reconnu comme l'un des meilleurs sosies. Personne ne pourra le remplacer".



