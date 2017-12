publié le 07/12/2017 à 04:30

La France s'est réveillée bien triste mercredi 6 décembre, un peu orpheline en apprenant la mort de Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans. Cinquante-sept ans de carrière qui ont marqué plusieurs générations et auxquelles rendent hommage les journaux.



Sur les unes, ce sont souvent des photos en noir et blanc qui sont choisies pour saluer la carrière et la mémoire du Taulier, décédé après des mois de combat contre un cancer du poumon. Libération emprunte la voix du chanteur pour adresser un mot à ses fans : "Salut les copains". De leur côté, Le Monde et Ouest France font leurs adieux à une "idole française" et "éternelle".

Pour 20 Minutes, qui a choisi une photo de Johnny dansant sur scène dans une mise en page en noir en blanc, le chanteur est "gravé dans le rock". Avec la mort de Johnny, "le rock est mort", estime Voici.



Le Point et M le magazine du Monde n'ont pas besoin de mot pour rendre hommage et ont décidé, sobrement, de publier une photo en noir et blanc de l'artiste, accompagné de ses dates de naissance et de décès.