publié le 06/12/2017 à 23:16

"Je ne fais que pleurer devant ma télé, il ne nous quittera jamais. Il était LA star de la chanson, du rock et du cinéma. Immense tristesse..." Renaud joint les dizaines et dizaines de personnalités qui ont fait part de leur tristesse et leur relation avec Johnny Hallyday.



Emporté dans la nuit de mercredi 6 décembre des suites d'un cancer des poumons à l'âge de 74 ans, l’interprète de Mistral Gagnant a été très ému face à cette annonce. "La France a perdu une légende et moi un ami," a-t-il confié à Paris Match.

Renaud en est même venu à regretter Johnny. "Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage." Les deux artistes n'ont jamais collaboré même si cela aurait pu être possible en 2015. Cependant ils ont partagé deux fois la scène. Ensemble, ils ont chanté Morgane de toi et Quelque chose de Tennessee.