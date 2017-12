publié le 06/12/2017 à 12:27

Un monument a disparu. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Laeticia Hallyday annonce le décès de son époux et idole de la France. Johnny Hallyday s'est éteint à l'âge de 74 ans après un long combat contre le cancer du poumon.



Les Français mais aussi les stars qui ont croisé son chemin pendant leur carrière. C'est notamment le cas de Francis Cabrel qui a chanté Sarbacane en duo avec l'idole des jeunes à l'occasion du Sidaction en 2008.

"Je suis très très touché", réagit l'interprète de Petite Marie. Pour lui, cette collaboration est "un des moments forts" de sa carrière.



"Un artiste exceptionnel qui se penche sur vous, c'est toujours une grande émotion. Ma vie entière a été un fond sonore avec Johnny Hallyday, dès l'âge de mes 10 ans à la radio, jusqu'à hier soir, se souvient-il. C'est quelque chose d'immense qui s'est envolé au-dessus de nous", poursuit-il avec beaucoup d’émotion dans la voix.

> johnny hallyday duo francis cabrel -sarbacane- sidaction

La première fois que Francis Cabrel a rencontré Jean-Philippe Smet, c'était à une réunion "d'énormément de chanteurs pour fêter un personnage de radio célèbre, Monique Le Marcis, dans un grand restaurant parisien, raconte-t-il. Il n'y avait que des chanteurs, pas de famille, pas de métier autour, et c'est là qu'il s'est approché de moi en me disant qu'il aimait beaucoup ma chanson Je l'aime à mourir. Ensuite on s'est revu pas mal d'années plus tard quand il a décidé de chanter Sarbacane".



Et d'ajouter : "Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais c'était quelqu'un d'extrêmement puissant qui, avec seulement sa présence, imposait quelque chose".

Francis Cabrel continue son éloge, toujours très ému : "C'est un interprète exceptionnel, les chansons qu'il a eues, il les a sublimées. Il y a toujours de l'admiration, j'étais content de l'avoir croisé."

Francis Cabrel a aussi écrit une chanson, Je m'arrête là, pour Johnny Hallyday. Mais il n'y a pas vu de difficulté particulière. Parce que "c'est simple, c'est un tel personnage, il faut juste penser à lui".



"C'est un mec d'une grande générosité, il a tout partagé avec tout le monde, donc écrire pour lui ça n'a pas été si compliqué, explique-t-il. Il y avait juste à penser fort, et la chanson est arrivée."

Dès les années 60, "il a porté le rock français avec l'adaptation de certains standards américains", mais ce qui l'a rendu incontournable pour cette jeunesse, "c'était surtout son énergie". "Je connais des gens qui chantent bien, mais là c'était assez exceptionnel", conclut Francis Cabrel.