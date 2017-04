Lady Gaga au cinéma avec Bradley Cooper : une première image

publié le 18/04/2017 à 11:12

La carrière de Lady Gaga semble être pleine de rebonds. Après une période creuse, elle est de retour sur le devant de la scène grâce à Coachella où elle a dévoilé un nouveau morceau, le week-end dernier. Outre le festival de musique, la chanteuse a d'autres projets, notamment cinématographiques.



Sur son compte Instagram, Lady Gaga a posté une photo d'elle en train de chanter, lundi 17 avril, pour Pâques. Rien de particulier jusqu'ici, sauf qu'elle est accompagnée de Bradley Cooper à la guitare et le tout est pour un film intitulé A Star Is Born. Il est réalisé par l'acteur américain. Et l'interprète de Poker Face y joue une chanteuse, Ally. La photo est accompagnée d'un message en commentaire : "Je suis tellement heureuse d'avoir participé à mon premier film avec quelqu'un que j'ai la chance d'appeler mon ami."

I am so excited to star in my first movie alongside someone I'm so lucky to call my friend. I always wanted to be an actress on the big screen. The story of "A Star is Born" is so special and I'm so grateful to Bradley for making my dream come true. Can't wait for you to meet Ally. She has her first scene in 5....¿ Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 17 Avril 2017 à 8h29 PDT

"J'ai toujours voulu être une actrice sur le grand écran, poursuit-elle. L'histoire de A Star is Born est si spéciale et je suis tellement reconnaissante envers Bradley pour avoir rendu mon rêve réalité. J'ai tellement hâte que vous rencontriez Ally. Elle a sa première scène dans 5 minutes..." Le film est prévu pour sortir courant 2018.