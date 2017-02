publié le 06/02/2017 à 14:35

Une prestation de Lady Gaga lors de la mi-temps du Super Bowl, la grande messe de la ligue de football américain et de la pop culture du pays de l'Oncle Sam, ne pouvait qu'être dantesque. La chanteuse n'a pas lésiné sur les moyens. Début sur le toit du stade, suspendue dans les airs à l'aide de câbles, sauts vertigineux dans le vide, feux d'artifices, danseurs par dizaines, tubes à la chaîne : tous les ingrédients étaient réunis pour offrir un show hors-normes aux 110 millions de téléspectateurs réunis, en moyenne, devant l'écran lors du Super Bowl.



Autant de séquences qui méritent toutes d'être immortalisées sous forme de gifs. En partenariat avec Giphy, la NFL a fait pleuvoir les gifs, mais les internautes et rédactions s'en sont aussi donnés à cœur joie. En cédant parfois à la tentation de la parodie.

1. Un saut d'emblée mythique

À commencer par le saut d'entrée de Lady Gaga. Après avoir récité quelques vers de la chanson patriotique God Bless America depuis le toit du stade de Houston, la popstar s'est tout simplement... jetée dans le vide, pour arriver sur le terrain à l'aide de câbles la tenant fermement par la taille.

Une entrée risquée, mais qui n'a pas manqué de faire rire les internautes. Le saut a vite été détourné, et on a comparé Lady Gaga à Bob l'éponge, ou Tom Cruise dans Mission : Impossible.

Lady Gaga wanna be Spongebob so bad pic.twitter.com/gB8LMrlEnT — Teenager Notes (@teenagernotes) February 6, 2017

2. Des pirouettes en l'air

Lady Gaga ne s'est pas contentée de sauter dans le vide, elle a aussi effectué quelques pirouettes au-dessus de la foule, et de flammes. Si elle avait pris option arts du cirque au lycée, nul doute que la star s'en serait sortie avec brio.

3. De la danse en transe

Si Lady Gaga est l'une des plus grandes voix de la pop actuelle, elle est aussi une véritable athlète, capable d'enchaîner chant, acrobaties et numéros de danse sans s'essouffler. Elle en a encore donné la preuve sur la scène du Super Bowl, où elle a recréé les chorégraphies de plusieurs de ses tubes, dont Bad Romance et ses fameux mouvements saccadés façon Thriller.

4. Un titre au piano

Quand Lady Gaga ne saute pas partout, elle aime se mettre au piano pour nous offrir des balades poignantes. La popstar n'a pas voulu mettre de côté cette facette de son univers musical lors du Super Bowl. Elle s'est ainsi installée à un piano placé au centre de la foule pour interpréter Million Reasons, l'un des plus beaux titres de son dernier album, Joanne. Fidèle à elle-même, Lady Gaga a aussi donné quelques coups de jambe en l'air. Le public avait été fourni en lanternes orangées, histoire de réchauffer encore plus l'atmosphère.

5. Un synthétiseur-guitare de toute beauté

Voilà un autre instrument que Lady Gaga affectionne particulièrement : le synthétiseur guitare, aussi nommé Keytar en anglais. Elle en a sorti un pour son premier tube, Just Dance. Ses mains étant prises par le clavier, l'un de ses danseurs était chargé de lui tendre le micro. Difficile de faire plus diva.

6. Un saut de fin lui aussi mythique

Lady Gaga a commencé sa prestation par un saut dans le vide, et elle l'a achevée de la même manière. Déguisée en quaterback à paillette, la chanteuse a saisi un ballon au vol, avant de sauter de la scène, droite comme un pic. Touchdown !