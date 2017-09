publié le 09/09/2017 à 17:48

Coup de tonnerre pour les "Little Monsters". Lady Gaga suspendra sa carrière à la fin de sa tournée mondiale, Johanne, mi-décembre. La popstar a fait cette annonce inattendue vendredi dernier, lors du Festival du film de Toronto, où elle présentait le documentaire qui lui est consacré, Gaga : Five Foot Two. "Je vais faire une pause, je ne sais pas de combien de temps. J'ai hâte de réfléchir, de ralentir quelque temps et de guérir, car c'est important", a-t-elle expliqué, au bord des larmes.



Dans le documentaire qu'elle présentait, Lady Gaga aborde notamment sa dépression liée au lupus dont elle est atteinte. "Ma douleur ne m'est d'aucune utilité sauf si je la transforme en quelque chose de bon pour moi. J'espère que les gens souffrant des mêmes maux et qui verront le film sauront qu'ils ne sont pas seuls", explique-t-elle dans le film, réalisé par Chris Moukarbe.

À 31 ans, la superstar se décrit comme une "femme qui souffre, et plus une fille". Ce film de 100 minutes est une plongée dans la vie privée de Lady Gaga, dont l'annonce de la suspension de sa brillante carrière devrait en décevoir plus d'un.