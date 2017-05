Jean-Paul Gaultier tacle Lady Gaga et Céline Dion

publié le 20/05/2017 à 13:28

"La mode, c'est ce qui se démode", écrivait Jean Cocteau. Jean-Paul Gaultier, lui, est indémodable. Tout simplement parce qu'il déteste tout ce qui est à la mode, justement. Contrairement à Céline Dion qui commet, selon le couturier, ce fâcheux écueil: "J'aimais beaucoup comme elle s'habillait avant, elle était même super élégante. Maintenant ça va un peu dans tous les sens quoi. Et ça, c'est malheureux à dire mais ça vient du fashion consulting. Quelqu'un lui prend tout ce qui est à la mode, mais pas du tout en fonction d'elle je trouve. Il n'y a pas de ligne." Et d'ajouter: "De temps en temps, il y a quelque chose de superbe, mais c'est très rare." (voir video)



Jean-Paul Gaultier, qui dès l'âge de 6 ans s'amusait à lancer ses propres modes sur son nounours "Nana", fonctionne à l'instinct, comme un peintre il saisit le moment présent pour le transformer en oeuvre d'art. Pas de calcul, simplement une liberté de créer, un mélange de dadaïsme pour l'humour et l'insouciance, et d'expressionnisme pour la recherche d'émotions et de subjectivité. "Express yourself", chantait Madonna. L'inventeur du corset à seins coniques en a fait sa muse. Pas étonnant. Et n'allez pas lui parler de "rivale" en évoquant Lady Gaga (qu'il a habillée et interviewée), pour lui les deux artistes ne jouent pas dans la même cour: "Attention, attention. C'est pas sa rivale. On ne peut pas parler de rivale pour quelqu'un qui s'inspire de quelqu'un d'autre. Remettons les choses à la base. C'est vrai que Gaga a un énorme talent (...) mais il y a quand même des morceaux très proches de Madonna. Et même dans les sujets qu'elle aborde, c'est tous les sujets que Madonna 20 ans auparavant faisait." (voir video)



Gaultier est grand. Par sa taille et son talent évidemment mais surtout par sa simplicité. C'est en riant comme un gamin qu'il raconte avoir refusé Danse avec les stars après avoir vu la prestation de Sheila: "Sheila a toujours très bien dansé. Mais là je dois dire que le danseur qui s'occupait de Sheila a été odieux. A un moment il la faisait tourner, comme si il la jetait, il en profitait pour faire un triple salto, non mais attendez, simplement pour se mettre en valeur!" s'exclame-t-il.



