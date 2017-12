publié le 15/12/2017 à 00:04

Clap de fin pour La France a un incroyable talent. La douzième saison s'est achevée jeudi 14 décembre sur M6 à l'issue d'une finale grandiose. Après la victoire d'Antonio l'année dernière, c'est l'impertinente Laura Laune qui a été couronné grande gagnante du talent show, remportant ainsi la somme de 100.000 euros.



La jeune humoriste s'est distinguée par ses chansons humoristiques au ton décalé. "Le problème, c'est que je n'ai pas de talent, mais je veux faire incroyable talent (...)", avait-elle commencé à chanter lors des auditions. Là voilà aujourd'hui sacrée gagnante du concours diffusé sur M6.

"Je ne pensais même pas gagner, je suis trop contente", a lancé Laura Laune juste après sa victoire. "Je vais aider l'émission pour s’acheter un nouveau jury pour l'année prochaine", a-t-elle raillé, faisant encore une fois preuve d'un humour cinglant mais manifestement du goût des téléspectateurs. "C'est un monstre qui a gagné, je vais aller la voir sur scène", a assuré Kamel Ouali.

Florent et Justin sur la 3e marche du podium

Le duo formé par Florent et Justin, et qui a livré une performance qui a totalement subjugué le jury, s'est offert la troisième place du podium. Florent, qui a perdu l'usage de ses jambes après un accident du travail, a offert au public avec Justin une danse poétique et pleine de finesse qui a largement contribué à les hisser en troisième position du classement final.



Le Soda Crew n'était pas loin de la victoire mais a terminé en deuxième position. All In Dance Crew et le groupe Géométrie variable sont arrivés respectivement en quatrième et cinquième position.

Déception pour le jeune Erwann

Très apprécié des internautes, le jeune Erwann, qui avait beaucoup ému le plateau de La France a un incroyable talent lorsqu'il avait repris Daniel Balavoine, n'a pourtant pas été couronné de succès. Le jeune garçon a joué sa place en finale en reprenant Le Port d'Amsterdam de Jacques Brel. Une performance qui n'aura pas suffit à convaincre les téléspectateurs.



Outre Erwann, les premiers talents à partir ont été Fabiola, Charlotte et Nicolas, Marina Mazepa, Moulla, Corinne, Farid Zitoun et la troupe Zurcaroh.