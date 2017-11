Le groupe M6 devient diffuseur de l'équipe de France féminine de football

publié le 15/11/2017 à 16:44

Joli coup de la part du groupe M6, qui montre sa volonté d'être présent dans le football. Après l'Europa League, avec un match le jeudi sur W9 et une émission en plateau présentée par Carine Galli, M6 a annoncé mardi 14 novembre l'obtention des droits des rencontres de l'équipe de France Féminine.



Le groupe devient donc le diffuseur officiel des Bleues, à 2 ans de la Coupe du monde féminine organisée en France. Un choix stratégique fort et judicieux. Le football féminin fait des scores d'audiences intéressants, flirtant avec les 3 millions de téléspectateurs en prime time sur France 2 lors de l'Euro 2017.

"Le football féminin est en plein essor, avec un nombre de licenciées en constante augmentation", s'est félicité Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. "Cette consultation qui a réuni les principaux acteurs du marché confirme cette attractivité. M6 s’est positionné de manière remarquable et offrira une vitrine de grande qualité à l’équipe de France féminine", a-t-il indiqué.



"Depuis déjà l’Euro 2013, puis la Coupe du Monde 2015, le Groupe M6 s’est impliqué avec succès dans le développement du football féminin qui bénéficie, à mes yeux, d’un potentiel de développement encore très important", a de son côté expliqué Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6.



De 2018 à 2023, le groupe M6 va donc diffuser les matches de préparation de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2019, les rencontres internationales et de qualification pour l’Euro 2021 et les matches internationaux et de qualification pour la Coupe du Monde 2023.