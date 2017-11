publié le 01/12/2017 à 00:17

Le troisième prime time de La France a un incroyable talent continue de voir défiler des artistes aux dons et numéros éclectiques et qui vont, comme d'habitude, du chant à la gymnastique en passant par la magie, ou des prestations loufoques.



La nouveauté cette fois-ci venait du guest, qui venait épauler les 3 jurés. Après Soprano, c'est Amir qui est venu jouer les évaluateurs, avec la possibilité d'utiliser un "Golden buzzer" qui enverrait l'heureux élu directement en finale.

La soirée commençait avec Lucas, un jeune garçon pré-adolescent et "gymnaste hip hop". Ses rêves olympiques ne l'empêchent pas d'utiliser ses qualités d'athlète pour jouer les saltimbanques. Dans un décor de fête foraine, la jeune bouille enchaînait les saltos et les figures acrobatiques. De quoi faire lever la foule et le jury à la fin du numéro.

Des spectacles toujours aussi éclectiques

La soirée était bien lancée, et la bienveillance des jurés accompagnait Lucas, qui allait attendre le passage des autres concurrents et concurrentes, puis les délibérations. Suivait alors Kader Bueno. Un pseudonyme cocasse pour un jeune homme qui allie humour et magie, et dont le bagou ultra speed a mis le feu au plateau. Là encore, le jury a apprécié le numéro, avant d'être confronté au très excentrique Auguste Wood.



Ce chanteur-compositeur propose des chansons humoristiques, à l'image de Laura Laune qui avait bénéficié du "Golden Buzzer" de Soprano, a repris T'en vas pas d'Elsa. Une interprétation et des paroles qui ont plu au jury et aux spectateurs et spectatrices présents. Et à l'enchantement succédaient le frisson et l'émerveillement.



Les Fuel Girls sont des filles certes légèrement vêtues de cuir, telles des guerrières amazones, mais leur passion est de jouer avec le feu. Littéralement. Un spectacle pyrotechnique chorégraphié et punchy, qui en mettait plein les yeux et faisait monter la chaleur sur le plateau. Et comme il est habituel de le voir dans La France a un incroyable talent, une autre émotion allait prendre place.

Amir se lâche sur un "Golden Buzzer"

Erwann, chanteur qui avait mis la chair de poule aux auditions, reprenait Daniel Balavoine et Tous les cris les S.O.S. Le silence a régné durant la prestation, avant de voir l'assistance se lever comme une seule personne pour saluer la voix très haute du garçon. Amir a failli "golden-buzzer", mais a préféré faire confiance à ses collègues du jury pour garder Erwann et l'envoyer en finale.



Une finale qu’espéraient rejoindre Charlotte et Nicolas, qui présentaient un spectacle de main à main, mélange entre danse et portés acrobatiques. Dans un espace rempli d'eau, la chorégraphie était réussie de la part du couple venu de l'école du cirque de Montréal. À tel point qu'Amir n'a pas hésité au moment de leur offrir son "Golden Buzzer", qui les propulsait en finale.

Une performance en chassait une autre. Farid Zitoiun, "l'homme ressort", venait effectuer un numéro bondissant. Blessé à une jambe, il a quand même grandement impressionner le public et les juges. Cerise sur le gâteau, il réussissait 14 salto d'affilé sur une jambe, qu'il a annonçait comme un nouveau record du monde.



A suivi ensuite Ornella, une danseuse à la grâce certaine et à la chorégraphie qui a apporté de la magie sur le plateau, et de l’émerveillement dans les yeux de Camel Ouali et de ses collègues du jury. Quant à French Fuse, leur remix de passages de l’émission était à saluer techniquement et faisait franchement rire l'assistance. Un talent parmi d'autres qui devront être départagés lors du prochain numéro du 7 décembre sur M6.