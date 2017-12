Le duo composé de Florent et Justin, lors de la finale de "La France a un incroyable talent", jeudi 14 décembre 2017.

publié le 14/12/2017 à 22:28

L'émission porte définitivement bien son nom. Lors de la finale de La France a un incroyable talent, jeudi 14 décembre sur M6, les membres du jury n'ont pu que saluer avec aplomb l'incroyable performance du duo composé de Florent et Justin.



Les deux danseurs forment un tandem peu commun. Car si l'un est valide, l'autre, Florent, ancien charpentier victime d'une chute dans le cadre de son travail, a perdu l'usage de ses jambes. Malgré tout, le duo a offert au jury et aux téléspectateurs une danse pleine de poésie et de finesse.

"Je n'en reviens pas de ce que tu as fais ce soir", a lancé Hélène Ségara, s'adressant directement au jeune Florent. "Vous êtes le symbole que l'amour et la complicité, c'est surmonter n'importe quel obstacle", a ajouté la chanteuse, avant de leur lancer un immense "Merci". "Je vous aime au complet", a poursuivi Éric Antoine, celui qui avait donné son "Golden Buzzer" au duo dès les auditions. "Un somptueux duo de danse", a de son côté souligné Kamel Ouali.

Le danseur professionnel a tenu à demander à Florent dans quelle mesure il avait encore l'usage de ses jambes. Celui-ci lui a alors expliqué qu'il lui reste une partie de ses muscles. "J'ai utilisé au mieux ce qu'il me reste", a-t-il expliqué devant un public et un jury stupéfaits devant tant de volonté. Une performance qui pourrait valoir au duo une place de choix dans le cœur du public, seul décisionnaire dans le cadre de cette grande finale.