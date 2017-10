Gilbert Rozon, producteur incontournable accusé d'agression sexuelle

publié le 19/10/2017 à 21:08

Artiste, animateur, producteur... Le canadien Gilbert Rozon est au cœur de la tourmente. Une plainte a été déposée à son encontre pour agression sexuelle mardi 17 octobre auprès de la police de Montréal. Les faits se seraient déroulés en 1974 dans un hôtel parisien. La plaignante a évoqué un viol et affirme n'avoir pas parlé aux forces de l'ordre avant par peur de ne pas être crue.



Agressions physiques, verbales, voire viol : neuf femmes ont raconté leurs rencontres avec Gilbert Rozon et accusent le producteur de 62 ans. "Ébranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. À toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolé", a écrit sur Facebook le magnat du show-business québécois.



À l'instar du cas Harvey Weinstein, la plainte survient comme une déflagration pour l'un des producteurs les plus puissant du moment. Gilbert Rozon est une immense personnalité du spectacle canadien. Il est connu en France pour son rôle de juré dans l’émission de M6 La France a un incroyable talent, émission déprogrammée depuis les révélations. Fondateur du festival Juste pour rire de Montréal, marque vendue dans 150 pays depuis, Gilbert Rozon venait d'être nommé à la tête des festivités du 375ème anniversaire de Montréal.



Le producteur canadien avait eu des démêlés similaires avec la justice. En 1998, il avait plaidé coupable pour avoir agressé sexuellement une jeune fille de 19 ans. Gilbert Rozon avait alors promis de ne pas récidiver.