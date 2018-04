publié le 17/04/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes





Une Grosse Tête qui va baptiser le nouveau studio en criant Sacha Guitryyyyyy.

…Isabelle Mergault

Une Grosse Tête qui trouve que les dames du premier dans le nouveau studio sont encore trop loin puisqu’elles ne sont pas sur ses genoux.

… Pierre Benichou

Une Grosse Tête pour qui la traversée de l’avenue du Général de Gaulle n’est pas la plus dangereuse qu’il ait vécu.

…Olivier de Kersauson

Une Grosse Tête qui a financé une partie du nouveau studio avec ses bonnes réponses.

… Florian Gazan

Une Grosse Tête à qui tous les patrons de brasserie de Neuilly veulent souhaiter la bienvenue.

… Jean -Jacques Peroni

Une Grosse Tête grâce à qui l’inauguration de notre nouveau studio va être retransmise dans le monde entier.

…Eric Laugérias

