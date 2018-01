Michel Cymes : "Je vais mieux sans Twitter"

publié le 07/01/2018 à 14:00

Chaque matin sur RTL avec sa chronique Ca va beaucoup mieux, Michel Cymes livre des conseils simples et pratiques pour se lever du bon pied et passer une bonne journée. Le médecin anime aussi depuis près de 20 ans le Magazine de la santé sur France 5 du lundi au vendredi à 13H35. Mais après la radio et la télévision, celui qui est l'un des animateurs préférés des Français a décidé de se lancer la presse écrite.



C'est ainsi qu'est né en septembre dernier Dr Good, un bimestriel centré sur la prévention, le bien-être avec "la santé positive" comme mantra. Edité par le groupe de presse Mondadori (Top Santé, Vital), il s'agit du premier magazine incarnée par une personnalité. Michel Cymes engage donc son image mais pas seulement. Entouré par son frère Franck, le présentateur contrôle l'ensemble des contenus du bimestriel mais a également un droit de regard sur les médecins et experts interrogés.

En avril dernier, Michel Cymes décidait de supprimer son compte du réseau social Twitter. La faute aux "messages haineux" dont le médecin était victime. "Je me suis dit un jour "mais est-ce que je ne suis pas en train d'ouvrir la porte de chez moi pour recevoir des gens qui viennent casser la vaisselle ?" [...] Je donnais la possibilité à des tarés, à des abrutis, de s'exprimer chez moi, sur mon compte et je me suis dit "mais c'est complètement idiot quoi" !" Le présentateur du Magazine de la santé ne veut donc plus lire ces messages qui minent le moral et stressent. Aujourd'hui, il se dit plus serein et éprouve le sentiment de ne plus perdre son temps. Hors de question pour lui donc de revenir sur les réseaux sociaux... pour l'instant.



