publié le 24/03/2017 à 10:54

Dans chaque numéro de "L'Émission politique" sur France 2, le journaliste politique Karim Rissouli présente en fin d'émission les résultats d'un sondage réalisé auprès des téléspectateurs sur Twitter au sujet de la prestation de l'invité du soir. François Fillon a ainsi convaincu, lors de son passage jeudi 23 mars, seulement 28% des votants, contre 41% pour Marine Le Pen, 39% pour Benoît Hamon ou encore 37% pour Jean-Luc Mélenchon.



Un sentiment très mitigé, donc, de la part des téléspectateurs mais également chez certains élus LR, dans un contexte de grande tension alors que leur candidat se débat au milieu de plusieurs affaires et d'une mise en examen pour détournement de fonds publics. L'un d'entre eux, le député de l'Oise Jean-François Mancel, a eu sur Twitter une réaction portant un sous-entendu assez clair : "Je ne sais pas qui est ce barbu mais il n'est pas pour @FrancoisFillon !!!! Ça vous étonne ?".

Un tweet qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions d'indignation, les tweetos dénonçant le racisme sous-jacent de ce message, qui plus est de la part d'un élu. Karim Rissouli lui-même n'a pas tardé, après l'émission, à répondre à Jean-François Mancel : "Le barbu, c'est moi @JFMancel... J'ose espérer que @FrancoisFillon dénoncera ce dérapage... #racismeordinaire".

"L'Émission politique" consacrée à François Fillon a été mouvementée et marquée notamment par les accusations portées par le candidat de la droite et du centre, citant le livre de deux journalistes à paraître bientôt, à l'encontre de l'Élysée et de l'existence d'un "cabinet noir" mis en place pour orchestrer des attaques contre ses opposants. Le face à face entre François Fillon et Christine Angot, très animé, a également été l'un des moments forts de la soirée.