"L'Amour est dans le Pré" : découvrez les 7 premiers agriculteurs de la saison 13

publié le 16/01/2018 à 17:04

L'amour bucolique est enfin de retour. La 13ème saison de l'émission L'Amour est dans le pré a débuté lundi 15 janvier sur M6. Un nouveau casting pour une nouvelle saison qui tient ses promesses. Venant des quatre coins de la France et de l'Outre-mer, douze hommes et deux femmes - âgés de 31 ans à 57 ans - sont à la recherche du grand amour.



Dans le premier épisode du speed-dating phare de la chaîne, Karine Le Marchand est partie à la rencontre des sept premiers agriculteurs. Des profils riches, divers et variés qui ont conquis et fait réagir les téléspectateurs.

Daniel, 47 ans - éleveur de vaches allaitantes

Céréalier et éleveur de vaches en Normandie, Daniel est un homme dur au cœur tendre. Coupé de sa famille, il reste très proche de sa nièce Claire qui travaille avec lui à la ferme.

Avec son humour et sa joie de vivre, l'agriculteur de 47 ans n'a pas eu de mal à séduire de jolies femmes. Cet amoureux de la nature et des animaux a été très affecté par la mort de son premier amour. Il rencontre sa femme à l'âge de 19 ans et vit avec une belle histoire pendant 3 ans. Mais sa compagne décède dans un accident de voiture, enceinte de 8 mois. L'agriculteur mettra 7 ans avant de se remettre de sa disparition.



Aujourd'hui, Daniel a eu de nombreuses prétendantes sans jamais trouver la perle rare. Une femme alcoolique, puis une femme mariée qui le quitte pour son meilleur ami : le Normand n'a pas eu de chance en amour. Ce romantique spontané recherche une prétendante mince "avec des formes". Elle doit être patiente, nature, dynamique et féminine.



Emeric, 32 ans - pépiniériste/apiculteur

Emeric est un jeune agriculteur originaire de la Bretagne. Ce fils d'apiculteur est titulaire d'un master en histoire-géographie. Alors qu'il se destine à devenir professeur, le Breton décide de tout plaquer pour aller travailler dans les élevages porcins. Cet homme à la tête bien remplie a aussi un physique avantageux qui n'a pas laissé la Toile indifférente.



Grand sportif, Emeric pratique le football, le VTT, le ski et la course à pied. C'est pourquoi il cherche une prétendante athlétique qui pourra le suivre dans sa passion. Père d'une petite Marine dont il a la garde une semaine sur deux, Emeric a beaucoup souffert en amour depuis sa séparation avec la mère de sa fille il y a trois ans.



Le séduisant Breton est très exigeant dans sa quête de la femme idéale. Ses critères principaux : une fille douce, attentionnée et sociable.



Patrice, 50 ans - osiériculteur/vannier

Patrice est un homme calme et discret. Originaire de la région Centre Val-de-Loire, il est le premier osiériculteur et vannier de l'histoire du programme. L'agriculteur confectionne des paniers en osier dans la coopérative de son village. Si le quinquagénaire est épanoui dans son travail, cela n'a pas forcément été le cas pendant son enfance.



Au lycée, Patrice est victime de harcèlement scolaire. Il combat sa timidité aujourd'hui grâce à la musique. Fan de variété française, ses artistes préférés sont Michel Delpech et Gérard Lenormand. L'agriculteur pratique aussi l'accordéon et les danses de salon. Des talents artistiques qui plairont à ses prétendantes.



Patrice n'a pas eu beaucoup d'histoires d'amour mais il veut connaître le romantisme et la tendresse. Il préfère les femmes réservées, douces et affectueuses.



Aurélia, 36 ans - propriétaire d'une ferme pédagogique

Première agricultrice de cette nouvelle saison, Aurélia est propriétaire d'une ferme pédagogique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette fille d'enseignants a d'abord été professeure d'anglais.



Depuis 5 ans, elle a repris la ferme de son grand-père où elle vit avec ses deux enfants, Esteban et Camille. L'agricultrice est proche de sa famille depuis sa séparation avec son ex-mari qui n'a pas supporté cette vie à la campagne.



Aujourd'hui, Aurélia est à la recherche du grand amour. Sensible mais avec du caractère, elle sait ce qu'elle veut. Son prétendant idéal ? Un homme grand, doux et protecteur qui aime le bricolage et la vie au grand air.



Raoul, 36 ans - engraisseur de taurillons

Raoul est le premier agriculteur originaire d'Outre-mer participant au programme. Il est engraisseur de taurillons sur l'île de la Réunion. Galant et chaleureux, le beau brun a d'abord été cuisinier à Londres puis orfèvre dans le sud de la France.



Un homme serviable qui vouvoie Karine Le Marchand et appelle ses parents "Monsieur mon père et Madame ma mère". L'agriculteur ultramarin a repris la ferme familiale où il élève des animaux.



Côté cœur, Raoul a été marié pendant seulement 6 mois. Il est papa d'une petite Anaïs qui est son "rayon de soleil". D'ailleurs sa future prétendante doit obligatoirement plaire à sa fille. Sportif et fêtard, l'homme âgé de 36 ans aime être entouré de ses amis. Il ne cache pas être un grand romantique. Le séduisant Réunionnais recherche une femme plus petite ou de taille égale, indépendante et sociable.



Éric dit "Ricou", 51 ans - éleveur de vaches allaitantes

Originaire de la région Auvergne Rhône-Alpes, Éric est un agriculteur sympathique. Il élève un grand troupeau de vaches allaitantes et possède un grand domaine. Surnommé "Ricou" par son entourage, ses amis l'ont inscrit à l'émission pour qu'il trouve enfin l'amour.



Si Éric n'a jamais vécu avec une femme, ce séducteur aime beaucoup draguer et faire des compliments à la gente féminine. Sa prétendante idéale doit être généreuse mais il aimerait bien rencontrer une "petite blonde bien culottée" avec du caractère.



Guy, 57 ans - éleveur de brebis/charcutier

Guy est un éleveur de brebis et charcutier originaire d'Occitanie. L'agriculteur a été marié pendant plus de 30 ans. Après un divorce douloureux, ce père de deux enfants est proche de sa famille, notamment de sa petite-fille qui a envoyé sa candidature à l'émission.



L'agriculteur hyperactif dort peu et pratique le ski et la salsa. Bientôt retraité, Guy recherche une femme au même tempérament avec laquelle il veut profiter de chaque instant. Cet attachant charcutier a des références féminines précises puisqu'il aime la chanteuse Indila et la comédienne Fabienne Carat (Samia dans la série Plus Belle la Vie).