"L'Amour est dans le pré" : Daniel ému, en évoquant la mort de son premier amour

publié le 16/01/2018

Une grande gueule au cœur tendre, qui cache un lourd secret. Daniel, 47 ans est éleveur de vaches et céréalier en Normandie. Serviable, attentionné et spontané, il est très proche de sa nièce Cécile âgée de 25 ans. L'agriculteur a beaucoup d'humour et ne se cache pas d'avoir eu de belles femmes dans sa vie. Si un de ses amis lui a piqué son avant-dernière femme, le céréalier normand est très ému en évoquant son premier amour face à Karine Le Marchand.



À l'âge de 19 ans, Daniel tombe amoureux pour la première fois d'une fille. Une histoire d’amour qui dure trois ans. Mais sa compagne décède dans un accident de voiture, enceinte de 8 mois. Une terrible épreuve pour l'agriculteur qui peine à remonter la pente. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'il retrouvera à nouveau l'amour. Le portrait touchant de cet agriculteur a visiblement ému de nombreux internautes.

Daniel me donne les larmes aux yeux #ADP2018 — Ciosek Justine ¿¿ (@CiosekJustine) 15 janvier 2018

#ADP2018 oh mon dieu .. je pleure déjà ¿ quelle histoire ¿ Daniel on t’aime !! — Delphine (@fifinouuuula) 15 janvier 2018

Daniel il fait de la peine ¿ #ADP2018 — jC (@Just1C_) 15 janvier 2018