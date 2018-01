"L'amour est dans le pré" : Karine Le Marchand promet "du rire et des larmes"

publié le 15/01/2018 à 12:42

Ils sont quatorze, douze hommes et deux femmes, ils sont agriculteurs et ils cherchent l'amour. L'émission phare de M6 L'amour est dans le pré revient lundi 15 janvier pour une treizième saison. L'occasion pour Karine Le Marchand de revenir sur ce qui attend les téléspectateurs.



Les sept premiers agriculteurs dont les portraits seront diffusés lors de la première émission forment un casting "exceptionnel" selon la présentatrice, qui promet "du rire, des larmes, des gens qui ont un univers différent. On les sent vraiment mûrs pour l'amour."

C'est le cas de Patrice, osiériculteur, dont l'histoire de harcèlement au lycée a touché Karine Le Marchand. "C'est un garçon d'une gentillesse incroyable, typiquement le genre d'homme qu'on a envie de marier dans L'amour est dans le pré."

Les téléspectateurs intéressés pourront après la diffusion de l'émission envoyer une lettre à l'agriculteur de leur choix, dans l'espoir d'être choisi pour une rencontre à Paris, avant d'aller passer du temps dans sa ferme, dans la suite de la saison qui sera diffusée cet été.

