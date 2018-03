"Koh-Lanta : le combat des héros" : ce qu'il faut savoir sur la saison All-Stars

publié le 16/03/2018 à 20:28

Ce vendredi 16 mars, TF1 diffuse la nouvelle édition de Koh-Lanta, avec d'anciens aventuriers valeureux pour une saison All-Stars. Une émission rare puisque la dernière émission du genre date de 2014 avec "Koh-Lanta, la nouvelle édition", qui a vu triomphé Laurent Maistret, que l'on a revu plus récemment dans Danse avec les stars, une émission qu'il a également remporté.



Le casting promet de beaux moments de stratégie, de passion et de trahison, bref, de belles séquences 100% Koh-Lanta, avec 18 aventuriers repêchés des précédentes éditions : Clémentine, Julie, Tiffany, Dylan, Chantal, Candice, Jérémy, Clémence, Alban, Cédric, Cassandre, Pascal, Yassin, Olivier, Javier, Nathalie, Raphaëlle et Ludovic.

Si leurs noms ne vous rappelle plus leurs exploits ou leurs méfaits vous pouvez redécouvrir leurs visages dans notre diaporama.

De nouvelles règles

Cette première saison pour l'année 2018 (car rassurez-vous, il y aura bien un Koh-Lanta avec de nouvelles têtes cette année, en plus) a été tournée aux Îles Fidji. Si le lieu ne change pas, les règles, elles vont évoluer. Les candidats éliminés seront envoyés sur l'île de l'Exil où ils tenteront de réintégrer l'aventure au moment de la Réunification. Il y aura en tout six duels sur cette île entre les candidats éliminés par le conseil.



Le dernier gagnant sera réintégré à la tribu réunifiée et chaque perdant sera quant à lui irrémédiablement éliminé. Ce retour du vainqueur de l'Exil ne devrait pas manquer d'ajouter de la dramaturgie à l'aventure surtout si lui ou elle est parti(e) en mauvais terme avec les autres membres de son ancienne équipe...





En plus, d'après les informations de nos confrères de Téléstar la production a décidé de ne pas donner de riz sur les camps. Le feu ne sera pas confié non plus. Il faudra se débrouiller tout seul.