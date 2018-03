publié le 07/03/2018 à 15:29

Si vous n'avez plus la patience d'attendre le début de la saison "Le combat des héros" de Koh-Lanta, TF1 a préparé une bonne surprise. La Une a diffusé sur sa plateforme MyTF1 les sept premières minutes de cette rencontre au sommet entre d'anciens candidats de l'émission de survie. Anciens gagnants en quête de gloire et finalistes déçus mais combatifs se donnent rendez-vous sur l'Île de la deuxième chance dans les Fidji.



Dans cette séquence introductive, on peut voir quelques-uns des 18 candidats de cette saison "All Stars" arriver sur les lieux de l'aventure. La mise en scène à tout d'un film d'aventure puisque chacun arrive par un moyen différent : hydravion, vieille camionnette d'un autochtone, bateau... De quoi commencer sur une note spectaculaire. La vidéo laisse la place aussi à quelques portraits de Yassin, Clémence, Pascal et Candice... Il faudra attendre le 16 mars pour découvrir la suite de ce premier épisode.

Cette saison sera marquée par une grande nouveauté : les candidats éliminés seront envoyés sur l'île de l'Exil où ils tenteront de réintégrer l'aventure au moment de la réunification. Il y aura en tout six duels sur cette île entre les candidats éliminés par le conseil. Le dernier gagnant sera réintégré à la tribu réunifiée et chaque perdant sera quant à lui irrémédiablement éliminé. Ce retour du vainqueur ne devrait pas manquer d'ajouter de la dramaturgie à l'aventure surtout si lui ou elle est parti(e) en mauvais terme avec les autres membres de son ancienne équipe...