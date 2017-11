publié le 04/11/2017 à 00:34

Le suspense était à son comble et le choc des générations encore bien au rendez-vous. Dans l'épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi 3 novembre, les jeunes - Tiffany, André et Magalie - ont bien essayé de glaner des informations auprès des ex-rouges pour savoir lequel des trois ils comptaient éliminer. Mais ils sont revenus de leur quête sans la moindre certitude.



Alors que Tiffany a eu la chance de trouver un collier d'immunité sur l'île du Paradis perdu, elle n'a pas exclu de le donner à Magalie, se sentant elle-même en danger. Impossible pour les deux aventurières de savoir si les votes de leurs adversaires allaient se porter sur l'une ou l'autre, estimant qu'André, lui, n'était pas en danger.

L'heure du conseil a sonné et juste avant le dépouillement, Magalie a finalement choisi de jouer le collier d'immunité, à la grande surprise des ex-rouges. Et pour cause : Fabian, Marguerite, Maxime, Sandrine et Romain n'ont pas du tout vu venir ce rebondissement et avaient bel et bien voté contre Magalie. La jeune aventurière n'a alors pas manqué d'afficher un immense sourire à chaque fois que son nom sortait de l'urne. Tous les votes contre elle se sont de facto révélés inopérants. Dès lors, les votes de Magalie, André et Tiffany ont pris le dessus, ce qui leur a permis d'éliminer Fabian.



Un véritable coup de maître pour ces jeunes aventuriers qui, conseil après conseil, arrivent à chaque fois à renverser la tendance et éliminer, comme cela a été le cas la semaine dernière avec Sébastien, un aventurier qui ne s'y attend pas du tout.