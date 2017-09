publié le 01/09/2017 à 13:35

Koh-Lanta est déjà de retour. Un peu plus de deux mois après la fin de la 17e saison au Cambodge, TF1 lance une nouvelle saison de son célèbre jeu d'aventure vendredi 1er septembre à partir de 21 heures.



Alors que c'est Frédéric qui a remporté la dernière édition de Koh-Lanta, qui des 20 nouveaux candidats va être l'heureux vainqueur ? Impossible d'avancer quoi que ce soit à ce stade mais une chose est sûre, les nouveautés sont nombreuses pour cette nouvelle saison, du lieu de tournage à la façon dont ont été répartis les candidats en passant par les défis à relever.

Cette nouvelle saison se déroule aux Fidji, dans l'archipel de Mamanuca. "La plus belle plage de l'histoire de Koh-Lanta", a souligné un participant. Après le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie ou encore le Vietnam, les aventuriers évolueront cette année dans un décor paradisiaque, digne des plus belles cartes postales.



Finies les moussons ou autres plages infestées de déchets, les îles que vont habiter les candidats sont vierges de toute pollution et nettement moins soumises aux aléas climatiques.

Un "Choc des générations"

C'est la grande nouveauté de cette nouvelle saison, intitulée "Le Choc des générations". Les participants seront répartis en deux équipes : l'équipe jaune, les Coravu, où les aventuriers sont âgés de moins de 30 ans, face à l'équipe rouge, les Makawa, dont les membres sont âgés de plus de 30 ans. "D'un côté l’expérience et la sagesse, de l'autre, la fougue de la jeunesse et une motivation à toute épreuve", a expliqué TF1 sur son compte Twitter. Une opposition qui disparaîtra après dix jours d'aventures, moment du jeu où les deux équipes seront mélangées.

Le "Paradis perdu"

C'est une des grandes nouveautés de cette nouvelle saison de Koh-Lanta : la collaboration entre deux adversaires. En effet, chaque semaine, un aventurier rouge et un jaune partiront à la recherche de coffres mystérieux cachés sur ce que la production a appelé le "Paradis perdu". "Pour la première fois, deux adversaires vont devoir collaborer pour peut-être changer leur avenir dans l'aventure", a indiqué TF1. Autant de nouveautés qui promettent une saison explosive, riche en suspense et rebondissements, le tout dans un décor de rêve.

Pour la 1ère fois, 2 adversaires vont devoir collaborer, pour peut-être changer leur avenir dans l’aventure. #KohLantaFidji #ParadisPerdu pic.twitter.com/5bRLPvw8gh — TF1 (@TF1) 12 juillet 2017