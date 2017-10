publié le 28/10/2017 à 01:53

La réunification n’y aura rien changé : le clivage entre les jeunes et les "anciens" est plus que jamais d’actualité. Éliminer tous les jeunots un à un, du moins au plus méritant, voici le créneau fièrement assumé des ex-Makawa. Première cible de choix, la jolie Tiffany. Après une nuit aussi pluvieuse que venteuse, l’aventurière a dévoilé des signes de faiblesse, et ce, seulement à quelques heures du redouté conseil. Tout prédestinait donc la jeune femme à être éliminée ce soir.



Mais Sébastien était lui aussi en ballotage. Fabian ne s’en cache pas : il redoute les prouesses physiques de son comparse, mais aussi et surtout adversaire. D’autant plus que le candidat n’a pas la cote sur l’île. Son manque de modestie lors de ses précédentes victoires a laissé à ses camarades un goût amer.

Maxime avait assuré voter au plus méritant. Mais "la girouette", comme le surnomment les internautes, a de nouveau retourné sa veste. Résultat : Sébastien, pourtant favori, quitte l’aventure, ayant sept voix contre lui. Tiffany en comptait six. Autant dire que l’élimination du routier nordiste s’est jouée à peu de chose… Il confie son double vote à son fidèle allié Romain. Le vengera-t-il le moment venu ?