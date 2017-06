publié le 16/06/2017 à 22:41

Le premier couperet de la finale de Koh-Lanta est tombé : la redoutable et exigeante épreuve d'orientation n'a pas fait que des heureux vendredi 16 juin 2017. Au cours d'un affrontement plein de suspense, Clémentine, Vincent et Frédéric se sont qualifiés. Ils participeront donc à la seconde épreuve de la soirée, l'épreuve des poteaux. Mathilde a donc été éliminée et fera partie du jury final.



Durant cette épreuve mythique de Koh-Lanta, les concurrents doivent trouver chacun un poignard caché sur l'île. Mais il n'y en a que trois, pour quatre candidats. Ils doivent dénicher une balise qui va leur indiquer une direction et un nombre de pas vers l'objet à retrouver grâce à un jeu de couleurs et de chiffres.



Clémentine est la première à se qualifier pour l'épreuve des poteaux. Elle ramène le poignard à Denis Brogniart 43 minutes après le début de l'épreuve. Vincent trouve le second poignard. Alors que Frédéric et Mathilde trouvent la balise, ils ne voient pas la même couleur, donc ne partent pas dans la même direction. Mathilde finit par donner à Frédéric la bonne direction, à ses périls : c'est lui qui trouve le dernier poignard, éliminant la benjamine de l'aventure, à la grande déception des internautes sur Twitter.



Trop dégouté pour moi @mathoukohlanta était la vraie aventurière cette année #KohLanta — Nicolau (@nkolau) 16 juin 2017

#KohLanta pk Mathilde n'est pas allée à la souche quand elle a vu que les mecs étaient sur l'arbre? Trop deg que Fred ait trouvé le poignard — ItStartsAtMidnight (@Alexielle_) 16 juin 2017

Ahhhh je suis trop dégoûtée pour Mathilde, je la voyais gagnée moi #KohLanta — luciole¿ (@luciefoisel) 16 juin 2017