publié le 02/06/2017 à 23:05

La finale de Koh-Lanta sera féminine. Les deux dernières femmes de l'aventure, Clémentine et Mathilde, ont toutes les deux gagné leur ticket pour l'ultime épreuve de l'édition. Après un parcours semé d'embûches, Mathilde a remporté la dernière épreuve d'immunité individuelle et a ainsi décroché sa place en finale. Rien n'était gagné pour la jeune femme de 21 ans, qui avait frôlé l'élimination lors du dernier conseil et avait été sauvée grâce à son collier d'immunité.





Considérée comme l'une des plus sportives de l'aventure, Mathilde a gagné sa place grâce à l'épreuve des dominos, remportée haut-la-main. Une victoire qui réjouit les internautes, contrairement à celle de Clémentine qui les avait agacé la semaine dernière. Beaucoup d'entre eux la trouvent méritante et espèrent la voir aller jusqu'aux poteaux, voire remporter cette 17e édition de l'aventure.

Ce sera Mathilde qui va gagner

Retenez bien ce tweet #KohLanta — tommyyy ¿ (@tomlerousseau) 2 juin 2017

J'adore Mathilde bravo en final #KohLanta — Mickaël Erly (@MickalSean) 2 juin 2017

Mathilde personne ne croyait en elle pr ls alliances, tt le monde voulait la virer et au final, elle va à l'orientation dignement! #KohLanta — ¿¿ K.lyps'So ¿¿ (@Tdi_Nina) 2 juin 2017