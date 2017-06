publié le 16/06/2017 à 23:05

Ils ne sont plus que deux en finale de Koh-Lanta. Après plus de 2 heures et 57 minutes sur les poteaux, c'est finalement Clémentine qui est sortie victorieuse de ce grand classique de l'émission. Elle a ainsi pu choisir qui elle affronterait devant le jury final, composé des anciens éliminés de la compétition.



Après plusieurs secondes de réflexion, elle a finalement choisi Frédéric pour l'accompagner à l'ultime conseil. Vincent est donc éliminé et rejoint le jury final. L'aventurière a justifié sa décision en avouant que l'ancien rugbyman était "trop populaire", jouant une nouvelle fois la stratégie.

L'épreuve des poteaux est un incontournable de Koh-Lanta. Les trois candidats doivent tenir, pieds nus et en équilibre, le plus longtemps possible sur un poteau ancré dans l'eau. Frédéric est tombé en premier des poteaux, après 2 heures et 33 minutes de souffrances sous le soleil, en pleine chaleur. Vincent l'a suivi au bout de 2 heures et 57 minutes.



La victoire de Clémentine a une nouvelle fois déchaîné les internautes sur Twitter, qui ne cachent pas leur colère et leur déception.

Clémentine finaliste c'est encore plus degueulasse que le Portugal à l'Euro #kohlanta — Yuck Fou ! (@AMcFly5) 16 juin 2017

Quand on a vu Vincent tomber on était comme ça #KohLanta pic.twitter.com/CCSfRunb4X — Florian (@flob68630) 16 juin 2017

J'ai envie de chialer c'est la candidate la plus détestable toute émission confondue qui gagne l'épreuve des poteaux ? #KohLanta — courgette (@Laaur_aa) 16 juin 2017