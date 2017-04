publié le 01/04/2017 à 17:08

Une défaite pour une belle victoire. Le 31 mars, Franck se voit éliminé de la 20ème saison de Koh-Lanta. Malgré cette participation-éclaire, le candidat malheureux n'a rien à regretter. En effet, l'émission de TF1 lui a permis de renouer avec sa fille, avec qui il avait perdu tout contact il y a des années.



C'est dans une interview pour Gala que le candidat a exposé cette victoire personnelle, au lendemain de son échec télévisuel : "Elle ne m’a pas appelé, mais elle y est allée en douceur, en commençant par m’en­voyer des SMS. C’est déjà un bon premier pas, qui me suffit pour l’ins­tant. Lorsque j’ai lu ses messages, j’étais heureux. Elle aussi était contente", raconte celui qui a quitté l'île.

Père et fille ont quasiment coupé tout contact il y a 18 ans, comme il l'explique dans cet entretien : "Je l’ai perdue de vue depuis qu’elle a trois ans, lorsque j’ai divorcé et qu'elle a suivi sa mère. Elle en a 21 (...) Main­te­nant je suis comblé parce qu’elle est entrée en contact avec moi grâce à l’émis­sion. C’est la meilleure des nouvelles." Tous les deux ne se sont vue que quatre fois en vingt ans : elle ignorait même que son père allait participer à Koh-Lanta.

Je pense que l'émission pourrait faciliter nos retrouvailles





Si le désir de se voir est partagé, quelques difficultés retarderont ces émouvantes retrouvailles : "Les conditions financières ne suivent pas, elle habite à 700 bornes de chez moi, elle a trouvé un petit job mais ne peut pas se payer un billet de train. Ce serait donc plutôt à moi d’al­ler là-bas, mais je ne peux pas me le permettre non plus." Et de lancer un appel à la production de la télé-réalité : "J’ai­me­rais la retrou­ver sur le plateau de l’émis­sion. (...) Je pense que l’émis­sion pourrait faciliter nos retrouvailles, même si c’est devant des millions de téléspectateurs, je m’en fiche."