publié le 24/03/2017 à 22:41

Rien ne va plus pour les Bleus. Alors que l'équipe vient de perdre l'épreuve d'immunité une nouvelle fois, l'ambiance est au plus mal. Pendant la course poursuite, un grand classique de Koh-Lanta, Yves a senti que ses partenaires étaient moins forts que lui physiquement, alors qu'il est le doyen de sa tribu. Revenus dans leur camp après cette énième déception, les membres du groupe ont recommencé à se disputer.



Il n'a fallu que quelques secondes à Kelly pour dire tout le mal qu'elle pense d'Yves, avec qui elle avait déjà eu une violente dispute la semaine dernière. Si Yves s'était mis l'ensemble des filles à dos dès le premier jour, il avait encore le soutien de Frédéric. Mais, cette fois-ci, le deuxième homme de la tribu ne le supporte plus non plus. La moindre discussion tourne au débat entre les aventuriers, qui ne s'entendent vraiment pas. Yves a d'ailleurs décidé de faire bande à part et dort seul dans sa propre cabane. Sur Twitter, certains internautes se demandent si les Bleus ne regrettent pas l'élimination de Dylan.

Mais Yves en plus d'être un serpent, c'est un vrai rageux #KohLanta — DEMONETHNIQUE (@LolaOnTheMoon) 24 mars 2017

Yves à part bouder et râler il sert à quoi #KohLanta — Cassandra (@cassandrad_03) 24 mars 2017

Alors ça regrette Dylan mnt ¿¿ #KohLanta — pauline (@ntmlloyd) 24 mars 2017

#KohLanta Les bleus se prennent tellement la tête qu'on se croirait dans "Les Anges de la télé-réalité" ¿ — LECONTE Kévin (@LECONTEKevin) 24 mars 2017