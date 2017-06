publié le 02/06/2017 à 22:09

Twitter peut être cruel. Les téléspectateurs de Koh-Lanta n'apprécient pas Clémentine et ne s'en cachent pas. L'entraîneuse de badminton s'attire les foudres des internautes depuis les premiers épisodes car son comportement et sa chance dans l'aventure agacent nombre d'entre eux. Puisqu'elle a remporté l'épreuve d'immunité de la semaine dernière et est en possession d'un collier d'immunité, Clémentine est assurée d'accéder à la finale de l'édition. Une certitude qui n'est pas du goût des internautes, qui continuent de montrer leur désamour pour la candidate.



Certains se moquent de son manque de vocabulaire, quand d'autres regrettent tout simplement sa manière de sourire lorsqu'elle bat les autres candidats pendant les épreuves. Très taquins, ils sont nombreux à plaindre son conjoint Valentin, venu sur l'île avec les proches des autres candidats. Son élimination par Frédéric pendant l'épreuve de confort ravie assurément les spectateurs, qui y voient une forme de justice.

Clémentine qui nous sort "ca veut dire quoi ragaillardir????"... Au secour!!!!! #KohLanta — Fabrice Vanye (@fabricevanye) 2 juin 2017

Quand tu vois le mec super mignon de Clémentine #kohlanta pic.twitter.com/u1ySrWNk2d — Jess (@JessicaQlr) 2 juin 2017

Clémentine est la seule à manifester sa joie après avoir cassé une poterie. Prête à tout pour écraser les autres dans #KohLanta #Mentalité — Christophe Petit (@c4medable) 2 juin 2017

Bien fait !! Tous les vases de Clémentine sont cassés ¿¿¿¿ #KohLanta — Justa (@imjustjusta) 2 juin 2017