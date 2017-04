Le couple Kate et William étaient notamment entourés des princesses Eugenie et Beatrice

Le couple Kate et William étaient notamment entourés des princesses Eugenie et Beatrice Crédits : Jonathan Brady/AP/SIPA | Date :

publié le 17/04/2017 à 10:22

La tradition est quelque chose qui s'honore dans la famille royale. Outre-Manche, dimanche 16 avril, plusieurs membres de la famille Windsor se sont rendus à l'office traditionnel de la messe de Pâques. Les photographes ont pu observer l'arrivée de la reine Elizabeth II, toujours sur son 31, parée d'un tailleur bleu azur armée d'un bouquet de fleurs dans les mains.



La souveraine était accompagnée de son mari le prince Philip, toujours un brin discret. Évidemment, le duc et la duchesse de Cambridge étaient présents. Prince William et Kate Middleton se sont également rendus au service à la chapelle Saint-Georges. L'épouse du prince portait un tailleur couleur crème, élégant et discret. Ils emboîtaient le pas aux princesses Eugenie et Beatrice d'York, cousines des princes William et Harry. Ce dernier a d'ailleurs brillé par son absence.

D'après Paris Match, l'héritier serait au Canada. Il aurait été vu le 12 avril à Toronto pour y rejoindre sa petite amie, Meghan Markle. Le prince Charles et son épouse Camilla n'ont pas fait acte de présence non plus. Tout comme la descendance de Kate et William, le prince George et la princesse Charlotte. Peut-être que Kate Middleton réserve à ses fans des photos privées de ses enfants en train de chercher les œufs dans le jardin.