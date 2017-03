Kate Middleton a offert un cadeau inestimable à son ancienne assistante

publié le 28/03/2017 à 12:19

Kate Middleton a fait du mariage de son ancienne assistante parlementaire un véritable conte de fée. Depuis dix ans, Rebecca Deacon gérait, quotidiennement, l'emploi du temps et les voyages de la duchesse de Cambridge. Aspirant à de nouveaux projets professionnels, elle a adressé sa démission début mars à Kate Middleton. Mais au fil du temps, les deux femmes avaient lié une relation très particulière. Kate a voulu rendre hommage à ces années d'amitié en permettant à "Becca" et son fiancé d'échanger leurs vœux de mariage dans un endroit d'exception : la chapelle royale du palais de St. James, comme l'explique le Daily Mail.



Le palais de St. James, l'un des plus vieux de Londres, possède une chapelle d'ordinaire réservée aux personnes ayant un lien direct avec la famille royale. George et Charlotte y ont notamment été baptisés, en 2013 et 2015. Loin d'être une héritière de la couronne, Rebecca Deacon, elle, s'est fait connaître de la famille royale en 2007, lorsqu'elle était l’assistante des producteurs du "Concert pour Diana". Mais la jeune femme a très vite su gagner la confiance de la famille, jusqu'à pouvoir, ce weekend de mars, dire "oui" à son compagnon dans un lieu des plus royaux.