"Ses altesses royales sont ravies d'avoir trouvé une école au sein de laquelle, elles en sont convaincues, George connaîtra un début d'éducation heureux et prometteur." Qui d'autre que Kensington Palace pour annoncer si solennellement une rentrée en maternelle ? En septembre, le prince George, qui sera alors âgé de quatre ans, fera sa rentrée à la Thomas's Battersea School de Londres, une prestigieuse école de maternelle et de primaire qui dispense, outre les enseignements fondamentaux, de nombreuses activités parascolaires.



Les parents du petit héritier, Kate Middleton et le prince William, ont arrêté leur choix sur cet établissement de l'élite britannique qui propose des classes à affectifs réduits, des cours de chant et de théâtre ainsi que de nombreuses activités sportives et extérieures. Pour permettre à leur enfant de commencer son apprentissage dans un tel établissement, Kate et William vont payer le prix fort : un trimestre à la Thomas's Battersea school leur coûtera quelque 5.653 livres sterling, soit envi­ron 6.530 euros.

Troisième dans l'ordre d'accession au trône royal, le prince George sera donc formé à des activités parascolaires de choix, pour une éducation digne de celle d'un prétendant à la couronne. Grand changement toutefois : celui-ci sera scolarisé dans une école mixte, une nouveauté qui rompt avec la tradition qui avait vu le prince William comme son père le prince Charles, grand-père de George, être scolarisés durant leurs enfances, dans des écoles non-mixtes.