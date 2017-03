publié le 18/03/2017 à 18:57

Dans un match à l'enjeu réduit, la présence du couple princier au Stade de France était l'un des événements marquants de la rencontre France-Pays de Galles ce samedi 18 mars. Arrivés la veille à Paris, le Prince William d'Angleterre et son épouse Kate Middleton ont poursuivi leur visite - particulièrement rythmée - en France. Samedi matin, le Duc et la Duchesse de Cambridge ont partagé un moment solennel aux Invalides (Paris) avec des blessés des attentats de Paris ou Nice, ainsi que des militaires et des bénévoles de la Croix-Rouge. Ils ont ensuite pris la direction du Musée d'Orsay avant de se rendre au Trocadéro où des enfants disputaient un match de rugby.



Kate et William ont bravé le vent et le crachin et même échangé quelques ballons avec les enfants, Kate compris, en robe et en escarpins. Ils ont enfin assisté au match de rugby France-Pays de Galles au Stade de France, pour une victoire sur le fil des tricolores (20-18). Le couple n'aurait pas pu manquer le match, le prince étant un fervent supporter de l'équipe galloise. Des raisons plus protocolaires s'ajoutent à cette motivation : âgée, la reine Elizabeth II délègue plusieurs de ses responsabilités aux héritiers de la couronne, dont le prince William, aujourd'hui parrain de la fédération galloise de rugby (WRU).

> Télécharger Kate Middleton et le Prince William poursuivent leur visite à Paris samedi 18 mars Crédit Média : Sophie Aurenche | Durée : 01:30 | Date : 18/03/2017