Le prince George et la princesse Charlotte ont déjà des prétendants

publié le 29/09/2016 à 10:40

La princesse Leonore n'a beau avoir que deux ans et demi, sa mère, la princesse Madeleine de Suède pense déjà à sa future vie sentimentale. La fille du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia envisage d'organiser un "playdate" entre la princesse Leonore et le prince George (3 ans), et le prince Nicolas (1 an) et la princesse Charlotte (16 mois), d'après une information de Gala. Sans surprise donc, les deux enfants de Kate Middleton et du prince William peuvent donc s'attendre à avoir une vie sentimentale plus que chargée.



Les deux familles royales, résidant à Londres, la rencontre ne devrait pas être trop difficile à mettre en place. La duchesse de Cambridge et le fils de Lady Diana seront bientôt de retour du Canada, où ils sont actuellement en voyage officiel. La princesse Madeleine ne manque pas d'enthousiasme à l'idée de cette rencontre. "Je suis sûre que nous allons nous croiser et qui sait ce que nous ferons.“