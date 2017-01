L'année a à peine commencé qu'elle s'annonce déjà bien chargée pour la famille royale, à commencer par les 35 ans de Kate Middleton.

Crédit : Andrew Matthews / Pool / AFP William, Kate et leurs deux enfants ont assisté tous les quatre à la messe de Noël.

par Cécile De Sèze publié le 05/01/2017 à 07:40

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quand on appartient aux plus hautes sphères de la société, viennent de hautes responsabilités, mais surtout un calendrier bien chargé. C'est le cas de la famille royale britannique qui, cette année 2016, a encore une fois enchaîné les rendez-vous, inaugurations, voyages officiels, anniversaires, rentrées scolaires... Douze mois bien occupés à remplir les obligations princières. Et 2017 ne s'annonce pas tellement plus légère.



Le programme de Kate Middleton et du prince William, avec leurs deux enfants princesse Charlotte et prince George, est déjà bien rempli à peine l'année démarrée. Elle s'ouvre en grandes pompes avec un événement privé dans la petite famille des Winsdor, mais pas négligeable : les 35 bougies de la duchesse et princesse Katherine Middleton. En effet, la mère de George et Charlotte s'apprête à fêter son anniversaire le 9 janvier prochain.

Le mariage de Pippa Middleton

Cette année sera aussi marquée du sceau d'une union sacrée. Celle de la sœur cadette de Kate, Pippa Middleton, qui se marie avec le millionnaire James Matthews le 20 mai prochain. Les deux tourtereaux se sont fiancés en juillet dernier lors d'une promenade des plus romantiques. Pour éviter de faire de l'ombre à sa petite sœur, la duchesse de Cambridge ne sera pas demoiselle d'honneur. En revanche, ses deux enfants tiendront les rôles de demoiselle et garçon d'honneur pour leur tante. Pippa devrait faire attention à ne pas finir dans l'ombre des véritables vedettes de son mariage.



Enfin, ce sera au tour du prince William de célébrer ses 35 ans le 21 juin 2017. Quant à George et Charlotte, ils souffleront respectivement leurs 4 et 2 bougies. Ce sera également la dernière année de Charlotte sans école, l'an prochain, elle devrait rejoindre son grand frère sur les chemins de la crèche. En attendant, de nombreux voyages seront certainement organisés. De nouvelles occasions pour Kate Middleton de se parer de ses plus beaux vêtements. Avec ces quelques événements, il reste de la place pour des imprévus, comme une grossesse de Kate ou des fiançailles entre Harry et Meghan Markle...