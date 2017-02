publié le 15/02/2017 à 11:15

Elle est toujours parfaite. Et le jour de la fête des amoureux, Kate Middleton n'a pas failli à son habitude. Vêtue d'une veste rouge passion, couleur de l'amour, la duchesse de Cambridge a rendu visite aux Cadet de l'Air de la Royal Air Force, le 14 février.



Il faut dire que c'est elle leur Commandant en chef honoraire, qui prend ainsi la suite après le prince Philip, mari de la reine. La marraine des Cadets a l'habitude de leur rendre visite, cette fois elle est même montée dans le cockpit. En revanche, pas de décollage pour l'épouse du prince William. Elle a tout de même pu découvrir les manettes dans un simulateur.

C'était prévu que le prince William et Kate Middleton ne soient pas ensemble pour la journée des amoureux. Toutefois, ils se sont sûrement retrouvés le soir venu, pour célébrer leur amour.

En visite à Paris en mars

Le couple couronné est attendu en mars prochain à Paris. Kate et William se rendront dans la capitale afin de venir voir le match du tournoi des Six Nations qui opposera le Pays de Galles à la France. On ne sait pas encore si le prince Harry et sa compagne, Meghan Markle, seront du voyage. Cette visite sera aussi la première du prince William dans la ville du décès de sa mère depuis la mort de Lady Di.