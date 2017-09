Kate Middleton dévoile le passe-temps favori de la Princesse Charlotte

Kate Middleton en dit plus sur sa fille, la Princesse Charlotte

publié le 05/09/2017 à 10:52

Les hobbys de la Princesse Charlotte étaient bien mystérieux jusqu'à aujourd'hui. On savait déjà que son grand-frère, le Prince George, était passionné par les avions, mais on savait peu de choses sur les goûts de la jeune princesse, jusqu'à aujourd'hui.



Alors que Kate Middleton visitait les jardins du Palais de Kensington au côté de son époux le prince William et de son beau-frère le prince Harry, elle a confié à la directrice artistique de l'English National Ballet que sa fille de deux ans "adorait danser".

C'est ainsi que la Princesse Charlotte s'est vu offrir une invitation pour apprendre à danser au programme des Petites Ballerines à l'English National Ballet. Une invitation acceptée avec joie par son père le Prince William, rapporte Grazia, qui apprécie que son enfant partage les mêmes goûts que sa grand-mère, Lady Diana : "Elle adorait danser, c'était une danseuse fantastique. Récemment, nous avons parcouru sa bibliothèque musicale, et c'était très éclectique. La danse l'enchantait." Seules les années pourront confirmer que la jeune princesse marche bien dans les pas de sa grand-mère.