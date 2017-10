publié le 25/10/2017 à 20:31

La star des stars en fait, c'était lui. Jean-Claude Camus publie son autobiographie Pas né pour ça, ma vie avec les stars… Johnny, Michel et les autres, aux éditions Plon. Le producteur historique de Johnny Hallyday et Michel Sardou aujourd'hui à la retraite, se raconte dans ce livre. Depuis plusieurs jours, les rumeurs se multiplient autour de l'état de santé de Johnny Hallyday, qui se serait dégradé.



"Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un bon mois. J'ai régulièrement Laeticia au téléphone. Je sais qu'il se bat. Je sais qu'ils ont essayé un nouveau traitement et on croise les doigts pour que ça réussisse parce que c'est quand même notre idole de toujours", confie Jean-Claude Camus.

Laeticia, grâce à laquelle le producteur s'est réconcilié avec Johnny, après une brouille de quelques années, serait très inquiète. "C'est une louve. Elle se bat véritablement. Je peux dire qu'elle aime vraiment Johnny et évidemment qu'elle est inquiète puisque Johnny lui-même a communiqué qu'il avait un cancer".

Né dans l'Eure, rien ne prédestinait Jean-Claude Camus à devenir producteur. Cette vocation, il la doit à un petit théâtre qui s'installe sur la place de son village alors qu'il est adolescent. "C'est de ce moment, qu'a pris naissance cette envie de spectacle", confie-t-il. Malgré une passion, devenue "une raison de vivre", le succès n'arrive que sur le tard pour le producteur, en 1979. Il a 41 ans.



Une réussite qu'il doit à un certain Johnny Hallyday, avec qui il a commencé à travailler plusieurs années auparavant. "J'ai sans doute, avec mes petits moyens, amené beaucoup de choses à Johnny de mon côté. Mais ce que je sais, c'est ce que lui m'a apporté parce que je ne pense pas que j'aurais fait la carrière que j'ai faite si je n'avais pas eu Johnny dans les bras. C'était le sésame pour tout".