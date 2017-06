publié le 07/06/2017 à 08:59

Avant le début de leur tournée à Lille qui démarre le 10 juin, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc des Vieilles Canailles ont pris la parole lors d'une conférence de presse. Et 3 mois après avoir annoncé souffrir d'un cancer, Johnny, qui continuera à être soigné pendant la tournée, a donné de ses nouvelles. "Je fais le mieux possible. Ce n'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère m'en sortir. Je suis très heureux de faire cette tournée (...) de retrouver mes deux compères. Je prenais à cœur de faire cette tournée, car pour moi c'est bénéfique moralement", confie l'artiste.



Johnny et ses amis Eddy et Jacques ont ouvert en exclusivité les portes de leur studio de répétition à RTL. L'ambiance y est studieuse et complice. 22 musiciens sont autour d'eux, un grand orchestre, des cuivres divins, ça joue d'enfer. Jacques Dutronc, qui a toujours ce vibrato impeccable, a demandé moins de caisse claire, et plus de guitares sur Il est 5 heures qu'il chantera en duo avec Eddy Mitchell. Johnny, lui, a repris ses repères rythmiques sur Couleur menthe à l'eau, puis scotche par sa puissance vocale sur Gabrielle qu'il chantera seul. C'était très drôle parce que Laeticia Hallyday filmait la répétition et diffusait tout, en temps réel sur les réseaux sociaux, devant un Jacques Dutronc totalement stoïque.

Un spectacle similaire à celui de 2014

Ils ont répété 3 heures lundi, idem hier, pas besoin de beaucoup plus, ils se connaissent tellement bien, depuis l'âge de 15 ans rappelons-le. Eddy, Johnny et Jacques se surnommaient à l'époque Schmoll, Moustic et Gaston, donc c'est naturel entre eux. "J'ai appelé mes deux camarades et je leur ai dit que c'était dommage de n'avoir fait que Paris", débute Johnny Hallyday. "Il faut ajouter qu'il y a eu un problème entre les maisons de disques Sony, Warner, Universal, donc il y a un truc piraté qui se promène du spectacle, mais on ne touche rien", termine Eddy Mitchell.

Leur spectacle de 2017 démarre avec la même entrée que celui de 2014 à Bercy sur Les Playboy de Dutronc, une vingtaine de leurs tubes en duos trios solo, quelques chansons de leur adolescence : Be bop a lula et un titre de l'écossais Lonnie Donegan. Parmi les nouveautés : Eddy chantera Joue pas de rock'n'roll pour moi avec Johnny.



Bonne nouvelle, le DVD de cette tournée 2017 devrait exister puisque le concert du samedi 24 juin, à Bercy, sera filmé et retransmis en direct sur TF1, et il y devrait y avoir des invités autour des Vieilles Canailles. Et puis double anniversaire pendant la tournée : Johnny fêtera ses 74 ans le 15 juin, Eddy ses 75 ans le 3 juillet. "On se fera un petit dîner quand même", a promis Johnny. "Ouais, des moules frites, c'est toujours gai et joyeux", a rajouté Eddy Mitchell.