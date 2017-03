"Johnny ne ment pas, il est en forme", assure son ami Jean-Claude Darmon

publié le 09/03/2017 à 18:22

L'annonce est tombée hier, mercredi 8 mars. Alors que la presse people s'est empressée de publier des informations selon lesquelles Johnny Hallyday, atteint d'un cancer, serait dans un état très préoccupant, le chanteur a tenu à rétablir la vérité. "Mes jours ne sont pas en danger", a assuré la légende du rock français sur son compte Twitter.



Si des "cellules cancéreuses" lui ont été dépistées il y a quelques mois, Jean-Claude Darmon, ami intime de Johnny et invité de RTL Soir, a certifié qu'il n'y avait rien à craindre pour le chanteur. "Il va bien, il va comme l'athlète de haut niveau que l'on connaît. Et quand il annonce qu'il est en forme, Johnny ne ment pas, il est en forme", a-t-il assuré.

Il n'en demeure pas moins que Jean-Claude Darmon confie avoir eu peur lorsque Johnny Hallyday l'a informé qu'il était atteint d'un cancer. "J'ai crains au début de l'information mais dès lors que les médecins ont été d'une grande clarté et que le traitement qui a suivi l'a soulagé pleinement (...) il n'y a aucune raison de s'inquiéter", martèle Jean-Claude Darmon.

Ami intime de la star, Jean-Claude Darmon vit entre la France et Los Angeles aux États-Unis, où Johnny vit entouré de sa femme, Laeticia, et de leurs deux filles. "Je l'ai au téléphone de façon permanente, indique-t-il. Le téléphone, ça ne ment pas. La voix ne ment pas". Comment décrire cette voix ? "Il a la voix du gagneur que je connais, de l'homme qui ne se laissera pas abattre par quoi que ce soit ni qui que ce soit", souligne Jean-Claude Darmon.



Mais Johnny Hallyday reste sous le coup d'un cancer. Va-t-il subir une opération ? "Pour l'instant, il n'en n'est pas question. Il faut laisser faire les choses telles qu'elles sont et ne pas prévoir le pire. Il a confiance en ses médecins", indique son ami. Et comment se porte-t-il moralement ? "Il a vraiment le moral, assure Jean-Claude Darmon. La preuve, c'est qu'il parle de sa tournée d'une façon claire. Il n'a pas de doute sur sa participation". Car notre idole nationale doit en effet remonter sur scène dès le mois de juin pour assurer la tournée des Vieilles Canailles. Peut-on être certain qu'il y participera ? "Il y a que Dieu qui peut dire 'sûr et certain' mais de ce que je sais, de ce qu'il me dit, oui il sera présent", promet son ami.